Il Rotary club Palermo Montepellegrino rinnnova l' impegno a favore degli ospiti della Missione di Speranza e Carità

Il Rotary Club Palermo Montepellegrino rinnova il suo impegno a sostegno degli ospiti della Missione di Speranza e Carità. Con lo spirito di servizio e solidarietà, anche quest’anno il club si impegna a favorire iniziative di assistenza e vicinanza, in occasione del Natale e oltre, consolidando il proprio ruolo di supporto alla comunità locale.

Anche quest'anno il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha rinnovato il proprio impegno a favore degli ospiti della Missione di Speranza e Carità, vivendo il Natale come autentica occasione di servizio, prossimità e condivisione. Nel corso della serata, il Club ha provveduto all'acquisto delle.

