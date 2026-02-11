Il caso Enzo Tortora secondo Marco Bellocchio | debutta Portobello

Dopo l’anteprima all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film di Marco Bellocchio su Enzo Tortora arriva in streaming su HBO Max. La pellicola ripercorre la vicenda giudiziaria dell’ex conduttore tv, ricostruendo i momenti chiave di una delle vicende più controverse della giustizia italiana. Gli spettatori potranno ora vedere questa storia intensa e complessa, che ha diviso l’opinione pubblica, attraverso una narrazione diretta e senza fronzoli.

La vicenda giudiziaria di Enzo Tortora secondo Marco Bellocchio: dopo la presentazione in anteprima all'82esima mostra del cinema di Venezia, "Portobello" debutta su Hbo Max. A partire dal 20 febbraio, la miniserie drammatica firmata dal regista di Bobbio, sarà disponibile sulla piattaforma. Annunciata come la prima produzione italiana su HBO Max, la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora affronta un episodio cruciale della giustizia italiana. Marco Bellocchio e il cast di Portobello parlano della sfida di portare sullo schermo la vicenda di Enzo Tortora attraverso un racconto che unisce verità e emozione. Dal 20 febbraio in streaming su HBO Max. "Tortora dice una cosa: 'In Italia si può perdonare tutto, anche i crimini più atroci. Quello che non si perdona è non essere simpatico'". Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora in "Portobello" di Marco Bellocchio, la nuova serie in uscita il 20 febbraio su HBO Max. Roma, 17 giugno 1983. Una data che ha cambiato per sempre la giustizia italiana. Quella notte, una telefonata improvvisa rompe il silenzio: è Enzo Tortora che chiama il suo avvocato, Raffaele Della Valle. È l'inizio di un incubo lucido, il primo atto del più grande errore giudiziario della storia italiana. Quando venne arrestato, la notte del 17 giugno 1983 in una camera d'albergo romana, con l'incredibile accusa di associazione camorristica e traffico di stupefacenti, Enzo Tortora era uno dei volti più amati della televisione italiana.

