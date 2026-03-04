I problemi di Monza in 40 anni sono rimasti sempre gli stessi | la città vista dagli ex sindaci

Un video mostrava le prime pagine dei giornali di quarant’anni fa, facendo emergere come i problemi di Monza siano rimasti invariati nel tempo. Ex sindaci della città hanno commentato la questione, evidenziando come le sfide storiche siano ancora presenti. La scena documenta la continuità delle criticità e la percezione che nulla sia cambiato nel corso degli anni.

Quel video che raccontava con le prime pagine dei giornali dell'epoca la Monza che fu sembrava più attuale che mai. Immagini tirate fuori dagli archivi dove ci si accorgeva che si parlava di un tempo ormai andato da quelle foto in bianco in nero e da quei volti un po' troppo "giovani" di politici e amministratori che oggi hanno ormai qualche capello bianco.