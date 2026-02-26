Fp Cgil e Uil Fpl | La Direzione Generale cambierà ma i problemi restano sempre gli stessi

Domani, venerdì 27 febbraio, i lavoratori dell'Azienda Ospedaliera - Università di Padova si fermeranno per un'intera giornata a causa di uno sciopero proclamato da sindacati di categoria. La protesta coinvolge il personale del settore e mira a evidenziare le questioni irrisolte che continuano a influire sulle condizioni di lavoro, anche con il possibile cambio alla guida dell’ente.

Domani lo sciopero del personale dell'azienda ospedaliera. La mobilitazione sarà accompagnata da un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori che si terrà dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nell'area antistante la sede della Direzione Generale Per la giornata di domani, venerdì 27 febbraio, le sigle sindacali Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova hanno proclamato uno sciopero dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera - Università di Padova per l'intero turno lavorativo. La mobilitazione sarà accompagnata da un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori che si terrà dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nell'area antistante la sede della Direzione Generale, con accesso da via Giustiniani verso il lato della Clinica Pediatrica.

