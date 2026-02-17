La dedica di Carlo Conti a Pieraccioni | Sempre gli stessi da 45 anni Le foto ieri e oggi
Carlo Conti ha dedicato parole a Pieraccioni ieri, evidenziando come si conoscano da 45 anni, nonostante siano cambiati molto nel tempo. Le immagini condivise mostrano i due amici in momenti diversi, uno accanto all’altro, a distanza di decenni. La foto di ieri ritrae i due giovani artisti alle prime esperienze, mentre quella di oggi li mostra ormai maturi, ancora insieme dopo tanti anni di amicizia.
Ci sono legami capaci di resistere a tutto. Al tempo che scorre, alle carriere che decollano, persino alle luci abbaglianti del successo. Uno di questi è il rapporto che unisce Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, un’amicizia che profuma di Toscana e di sogni condivisi fin da quando erano soltanto due ragazzi di provincia. In occasione del compleanno del regista, il 17 febbraio, il direttore artistico di Sanremo 2026 ha condiviso un momento di pura nostalgia, pubblicando su Instagram uno scatto che li ritrae giovanissimi, agli esordi di quel percorso che li avrebbe portati alla conquista dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it
Pieraccioni, trent’anni da Il ciclone: “Sono passati veloci, come i capelli di Carlo Conti”Trenta anni sono volati per Pieraccioni, che ricorda con un sorriso quei tempi in cui il suo film “Il Ciclone” fece impazzire il pubblico.
Leggi anche: Bergomi: “L’Inter da 5 anni sempre gli stessi problemi, da anni dico che ha bisogno di questi tre acquisti”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Per sempre al tuo fianco, la dedica di Carlo Conti per il figlio Matteo; Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti e madre di suo figlio Matteo; Sanremo 2026, Carlo Conti: L’intera edizione sarà dedicata a Pippo Baudo, fin dalla sigla; Striscia la notizia: Al Bano contro Carlo Conti: Quando hai amici di quel tipo non hai bisogno di nemici Video.
La dedica di Carlo Conti a Pieraccioni: Sempre gli stessi da 45 anni. Le foto ieri e oggiQuarantacinque anni insieme e non sentirli. Carlo Conti festeggia il compleanno di Leonardo Pieraccioni a modo suo: l’effetto-nostalgia è assicurato. dilei.it
Carlo Conti, il figlio Matteo compie 12 anni: la dedica speciale(Adnkronos) – Carlo Conti ha celebrato sui social il compleanno del figlio Matteo, nato dall’amore con la moglie Francesca Vaccaro. Matteo ieri, domenica 8 febbraio, ha compiuto 12 anni, un traguardo ... msn.com
Ci siamo, manca una settimana esatta all'inizio del Festival di Sanremo. Non vediamo l'ora di vedere i look strani, i litigi, Carlo Conti che vuole finire alle 22.15, le polemiche, i voti a caso della Sala Stampa e infine anche ascoltare qualche canzone, che non sa facebook
La nuova copertina della settimana è quella più attesa dell’anno: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, con tutti gli artisti in gara a Sanremo 2026 Vi aspettiamo domani in edicola e...che il Festival abbia inizio! #Sanremo2026 x.com