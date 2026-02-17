Carlo Conti ha dedicato parole a Pieraccioni ieri, evidenziando come si conoscano da 45 anni, nonostante siano cambiati molto nel tempo. Le immagini condivise mostrano i due amici in momenti diversi, uno accanto all’altro, a distanza di decenni. La foto di ieri ritrae i due giovani artisti alle prime esperienze, mentre quella di oggi li mostra ormai maturi, ancora insieme dopo tanti anni di amicizia.

Ci sono legami capaci di resistere a tutto. Al tempo che scorre, alle carriere che decollano, persino alle luci abbaglianti del successo. Uno di questi è il rapporto che unisce Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, un’amicizia che profuma di Toscana e di sogni condivisi fin da quando erano soltanto due ragazzi di provincia. In occasione del compleanno del regista, il 17 febbraio, il direttore artistico di Sanremo 2026 ha condiviso un momento di pura nostalgia, pubblicando su Instagram uno scatto che li ritrae giovanissimi, agli esordi di quel percorso che li avrebbe portati alla conquista dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La dedica di Carlo Conti a Pieraccioni: “Sempre gli stessi da 45 anni”. Le foto ieri e oggi

Pieraccioni, trent’anni da Il ciclone: “Sono passati veloci, come i capelli di Carlo Conti”Trenta anni sono volati per Pieraccioni, che ricorda con un sorriso quei tempi in cui il suo film “Il Ciclone” fece impazzire il pubblico.

