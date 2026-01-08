Il sindaco svela la classifica dei cognomi più diffusi | tutti dietro Vitali

Da leccotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, ha recentemente annunciato la classifica dei cognomi più diffusi nel territorio, con Vitali in prima posizione. La notizia ha suscitato interesse nella comunità, mentre l’attenzione si è concentrata anche sulla tradizionale Pesa Vegia, evento che ha animato il paese fino al 5 gennaio. Questa iniziativa ha offerto uno spaccato sulla composizione sociale locale, mantenendo viva la tradizione e il senso di appartenenza.

Ha tenuto banco per due giorni, fino al 5 gennaio caratterizzato dal successo della Pesa Vegia, il gioco proposto a Bellano dal sindaco Antonio Rusconi.Il primo cittadino aveva lanciato, attraverso i propri canali social, un sondaggio: chi avesse indovinato i primi dieci cognomi più diffusi in. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il quiz sui cognomi più diffusi tiene tutti con il fiato sospeso. La soluzione alla Pesa Vegia

Leggi anche: Cognomi più diffusi: ecco quali sono a Foggia e nei comuni di provincia sopra i 10mila abitanti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il sindaco svela la classifica dei cognomi più diffusi: tutti dietro Vitali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.