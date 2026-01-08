Il sindaco svela la classifica dei cognomi più diffusi | tutti dietro Vitali

Il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, ha recentemente annunciato la classifica dei cognomi più diffusi nel territorio, con Vitali in prima posizione. La notizia ha suscitato interesse nella comunità, mentre l’attenzione si è concentrata anche sulla tradizionale Pesa Vegia, evento che ha animato il paese fino al 5 gennaio. Questa iniziativa ha offerto uno spaccato sulla composizione sociale locale, mantenendo viva la tradizione e il senso di appartenenza.

