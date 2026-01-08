Il sindaco svela la classifica dei cognomi più diffusi | tutti dietro Vitali
Il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, ha recentemente annunciato la classifica dei cognomi più diffusi nel territorio, con Vitali in prima posizione. La notizia ha suscitato interesse nella comunità, mentre l’attenzione si è concentrata anche sulla tradizionale Pesa Vegia, evento che ha animato il paese fino al 5 gennaio. Questa iniziativa ha offerto uno spaccato sulla composizione sociale locale, mantenendo viva la tradizione e il senso di appartenenza.
Ha tenuto banco per due giorni, fino al 5 gennaio caratterizzato dal successo della Pesa Vegia, il gioco proposto a Bellano dal sindaco Antonio Rusconi.Il primo cittadino aveva lanciato, attraverso i propri canali social, un sondaggio: chi avesse indovinato i primi dieci cognomi più diffusi in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Il quiz sui cognomi più diffusi tiene tutti con il fiato sospeso. La soluzione alla Pesa Vegia
Leggi anche: Cognomi più diffusi: ecco quali sono a Foggia e nei comuni di provincia sopra i 10mila abitanti
Il sindaco svela la classifica dei cognomi più diffusi: tutti dietro Vitali.
Cesena, centro pedonalizzato e scelte epocali su fiumi e ponte: il sindaco Lattuca svela il 2026 che verrà - facebook.com facebook
Cesena, centro pedonalizzato e scelte epocali su fiumi e ponte: il sindaco Lattuca svela il 2026 che verrà x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.