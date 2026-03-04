I legumi contrastano diabete e obesità ecco quante volte mangiarli secondo la nutrizionista

I legumi sono alimenti ricchi di fibre, proteine vegetali e vitamine B, e vengono consigliati per contrastare diabete e obesità. Una nutrizionista ha spiegato a Fanpage quante volte sarebbe opportuno consumarli nell’arco della settimana. Si tratta di alimenti che, secondo la professionista, possono essere inseriti regolarmente nella dieta quotidiana per benefici specifici.

Approfondimenti e contenuti su legumi contrastano Dieta mediterranea e legumi: guida pratica per menu salutari e bilanciatiUna guida pratica per integrare la dieta mediterranea con i legumi, con consigli su principi, benefici e idee di pasto per ogni giorno ... tuobenessere.it Diabete 2, l'alimento che tiene sotto controllo la glicemiaChi convive con il diabete di tipo 2 sa bene quanto sia importante mantenere la glicemia entro limiti accettabili. Ogni pasto è un'occasione per nutrirsi in modo consapevole, scegliendo cibi che non ... blitzquotidiano.it