Quante volte a settimana mangiare legumi per prevenire malattie croniche
Perché mangiare legumi più spesso aiuta a prevenire malattie croniche. Secondo uno studio recente, consumare lenticchie, ceci e altri legumi almeno tre volte a settimana può migliorare il controllo della glicemia, favorire la perdita di peso e abbassare i livelli di colesterolo. Un esempio concreto: chi ha aumentato l’apporto di legumi ha riscontrato un calo dei valori di zucchero nel sangue dopo pochi mesi.
I legumi rappresentano una componente fondamentale di un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile. Questo è ormai un fatto assodato, confermato da decine di studi e ricerche negli ultimi anni: sono una preziosa fonte di proteine vegetali, ricchi di fibre, poveri di grassi e privi di colesterolo. Consumarli regolarmente ci aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, così come a controllare il peso corporeo e a ridurre il rischio di malattie croniche come diabete di tipo 2, ipertensione e malattie cardiovascolari. Ma quante volte a settimana bisognerebbe mangiare legumi per prevenire le malattie croniche? A svelarlo sono le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Legumi fonte di proteine vegetali, perché mangiarli almeno tre volte a settimana
I legumi sono tornati sotto i riflettori come alimento indispensabile.
L’impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la Sanità
Le malattie croniche rappresentano una sfida crescente per la salute globale, con impatti significativi sulla qualità della vita e sui sistemi sanitari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
