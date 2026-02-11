Legumi fonte di proteine vegetali perché mangiarli almeno tre volte a settimana

I legumi sono tornati sotto i riflettori come alimento indispensabile. Mangiarli almeno tre volte a settimana aiuta a mantenere un’alimentazione sana e equilibrata. Ricchi di fibre e proteine vegetali, sono un’ottima scelta per chi vuole ridurre i grassi e il colesterolo.

Fonte preziosa di proteine vegetali, ricchi di fibra, con pochi grassi e privi di colesterolo: i legumi rappresentano una componente fondamentale di un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile. Per celebrarne le qualità e i benefici, l’Istituto superiore di sanità ha diffuso un approfondimento a cura di Laura Rossi, direttrice del reparto Nutrizione, alimentazione e salute dell’Iss. I benefici. Inseriti regolarmente nella dieta, almeno tre volte a settimana secondo le raccomandazioni delle Linee guida per una sana alimentazione, i legumi contribuiscono ad aumentare la sazietà, controllare la glicemia, ridurre il rischio cardiovascolare, migliorare la funzionalità intestinale e promuovere un’alimentazione più sostenibile per il pianeta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti discussi: Ad ogni legume le sue proprietà, dalle lenticchie alla cicerchia un pieno di gusto, salute e sostenibilità; Legumi e salute: proprietà, benefici e consigli nutrizionali dell’ISS; Legumi pilastri dieta sana, tre volte a settimana per prevenire le malattie croniche; Come i legumi stanno cambiando dieta e sistemi alimentari del futuro.

