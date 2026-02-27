I Legnanesi Il caso Jekyll e Robin Hood | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte di eventi e spettacoli in programma stasera nella provincia di Bergamo. Dai classici teatrali ai cineforum, le occasioni per trascorrere la serata sono numerose e diversificate. La scelta spazia tra rappresentazioni dal vivo e incontri culturali, offrendo alternative per diversi gusti e interessi. La scena locale si conferma vivace con appuntamenti che coinvolgono il pubblico in modo vario e stimolante.

I Legnanesi alla ChorusLife Arena, “Il caso Jekyll” al Teatro Donizetti, il cineforum a Scanzorosciate, “Robin Hood – una speranza per Sherwood” a Clusone, la rassegna “Tierra!” a San Pellegrino Terme e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 27 febbraio. Oggi alle 16.45 alla biblioteca Galizzi, a Bergamo, si terrà l’iniziativa “Il mio Leopardi”. In collaborazione con “Il Circolo dei Narratori”, vengono proposte letture leopardiane ad alta voce intrecciate a ricordi, emozioni e sensazioni. Evento gratuito a ingresso libero per adulti e giovani adulti. S’intitola “Il caso Jekyll” il nuovo titolo in cartellone per la Stagione di Prosa del Teatro Donizetti a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

I Legnanesi arrivano alla ChorusLife Arena: Siamo strafelici, la famiglia è dove c’è amoreLa seguitissima compagnia teatrale sarà in scena dal 27 febbraio all'8 marzo con il nuovo spettacolo I Promossi Sposi. Antonio Provasio, attore e registra: Il teatro è la nostra casa. bergamonews.it

I ’Promossi sposi’ dei Legnanesi. Sul palcoscenico si riderà in dialettoOtto date già quasi esaurite a marzo al San Rocco di Seregno, altre tre al San Luigi di Concorezzo a maggio. Con la storica compagnia di Teresa, Mabilia e Giovanni si indagherà sul capolavoro di Aless ... msn.com

