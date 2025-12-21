Elezioni provinciali 2026 al via il deposito delle liste a Palazzo Sant' Agostino
Da oggi, domenica 21 dicembre, fino alle 12 di lunedì 22 dicembre, è possibile depositare le liste presso gli uffici di Palazzo Sant’Agostino per le elezioni provinciali 2026, previste per domenica 11 gennaio.
Da oggi (domenica 21 dicembre) e fino alle 12 di lunedì 22 dicembre sarà possibile depositare, presso gli uffici di Palazzo Sant'Agostino, le liste per partecipare alle prossime elezioni provinciali, in programma per domenica 11 gennaio 2026. La documentazioneCentocinque le firme necessarie per.
