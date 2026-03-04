Funerali di Domenico Caliendo l' arrivo del premier Giorgia Meloni in chiesa|VIDEO

Il presidente del Consiglio è arrivato al Duomo di Nola per partecipare ai funerali di Domenico Caliendo, un bambino. L'arrivo di Giorgia Meloni è avvenuto pochi minuti prima dell'inizio delle esequie. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose, con la presenza di familiari e amici del bambino. La scena si è svolta in un clima di raccoglimento e rispetto.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come annunciato, è arrivata al Duomo di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo pochi minuti prima dell'inizio delle esequie. Sul sagrato della cattedrale era già presente un fascio di fiori del premier in onore del piccolo morto dopo il trapianto fallito all'ospedale Monaldi di Napoli.