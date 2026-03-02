Funerali Domenico Caliendo attesa la premier Giorgia Meloni; la data ufficializzata domani

Domani sarà annunciata la data ufficiale dei funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi deceduto sabato 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore. La premier Giorgia Meloni è prevista partecipare alle esequie, che si terranno presso una località ancora da definire. Il piccolino aveva trascorso due mesi in coma farmacologico all'ospedale Monaldi prima del decesso.

Non è ancora ufficiale la data dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e 4 mesi, due dei quali trascorsi in coma farmacologico all'ospedale Monaldi, spentosi sabato 21 febbraio in esito al trapianto del cuore danneggiato. "Non è detto che i funerali si tengano mercoledì 4.