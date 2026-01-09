I buffi e minacciati kakapo hanno ricominciato a riprodursi | deposte le prime uova dopo 4 anni

Dopo quattro anni di inattività riproduttiva, i kakapo, il raro pappagallo incapace di volare della Nuova Zelanda, hanno deposto le prime uova della stagione. Questo ritorno alla riproduzione rappresenta un passo importante per la conservazione di questa specie minacciata, che affronta numerose sfide per la sopravvivenza. La ripresa delle attività riproduttive offre speranze per il futuro di uno degli uccelli più rari al mondo.

Dopo 4 anni i kakapo tornano a riprodursi in Nuova Zelanda: una stagione cruciale per il pappagallo più raro del mondo e l'unico incapace di volare.

