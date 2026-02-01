I carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni, già noto per reati contro il patrimonio, che aveva violato l’ordine del tribunale di non risiedere e circolare a Cesena. Dopo averlo rintracciato, lo hanno portato agli arresti domiciliari. Era il ladro seriale di auto in sosta che da tempo preoccupava i residenti della zona.

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 24enne italiano per reati contro il patrimonio. Il fatto è accaduto giovedì perchè il giovane non aveva rispettato l’ordine del tribunale di non potere risiedere e circolare a Cesena. Il giovane, presunto autore di svariati furti su auto in sosta e anche di plurime ricettazioni di veicoli rubati, nel novembre scorso era stato sottoposto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, alla misura del divieto di dimora nel comune malatestiano. Ma lui non ha rispettato quanto ordinato e ha ripetutamente contravvenuto al rispetto delle regole imposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ladro seriale delle auto in sosta finisce agli arresti domiciliari

Approfondimenti su Cesena Ladri

Nel rione Marconi, un giovane di 22 anni residente a Reggio Calabria è stato arrestato agli arresti domiciliari.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cesena Ladri

Argomenti discussi: Firenze, arrestato il ladro seriale delle scuole: colpiva di notte tra Firenze e Pistoia; Il ladro seriale delle auto in sosta finisce agli arresti domiciliari; Cesena, il ladro seriale delle auto in sosta torna in città nonostante i divieti e finisce ai domiciliari; Arrestato il ladro seriale che distruggeva i vetri delle auto a Brescia.

Firenze, arrestato il ladro seriale delle scuole: colpiva di notte tra Firenze e PistoiaCarabinieri bloccano 40enne italiano dopo inseguimento: responsabile di almeno 10 furti tra Firenze e Pistoia (Michelangiolo, Fedi-Fermi, Berni), recuperati 20 ... controradio.it

Cesena, il ladro seriale delle auto in sosta torna in città nonostante i divieti e finisce ai domiciliariGiovedì scorso, 29 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Cesena, hanno rintracciato e arrestato un 24enne italiano, in esecuzione dell’ordinanza ... corriereromagna.it

https://www.ondatv.tv/cronaca/ventimila-euro-nel-deposito-del-ladro-seriale-ma-i-soldi-sono-del-padre/ è stato il padre come soggetto terzo non indagato a presentare ricorso al Tribunale per il Riesame - facebook.com facebook

Martina Franca, scovato il ladro seriale in accappatoio: denunciato x.com