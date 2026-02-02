Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i colloqui con l’Iran sul nucleare. La Casa Bianca ha confermato la volontà di incontrare di nuovo i rappresentanti iraniani, ma ancora non ci sono condizioni chiare per arrivare a un accordo. La situazione resta in stand-by, con entrambe le parti che attendono segnali concreti per avviare il dialogo.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a intraprendere nuovi colloqui con l’Iran sul programma nucleare, ma le condizioni per un eventuale accordo rimangono irrisolte. L’annuncio, fatto in un contesto di crescente tensione, arriva dopo le recenti dichiarazioni dell’ayatollah Ali Khamenei, leader supremo della islamica, che ha avvertito che un eventuale attacco militare da parte degli Stati Uniti scatenerebbe una guerra di ampia portata nella regione. La diplomazia tra Washington e Teheran, già fragile per anni, si trova oggi a un bivio: da un lato, l’interesse dichiarato da parte americana a negoziare; dall’altro, la ferma opposizione iraniana a qualsiasi forma di pressione o condizioni imposte da Washington. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stati Uniti pronti a colloqui con l’Iran su nucleare, ma condizioni ancora irrisolte

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a preoccupare la scena internazionale.

