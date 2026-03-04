I curdi hanno annunciato di aver lanciato un’operazione militare contro le forze iraniane. Un rappresentante della Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan ha riferito che gruppi armati curdi, con base in Iraq, sarebbero coinvolti in un’offensiva contro Teheran. La notizia si diffonde mentre si parla di un’escalation delle attività militari nella regione.

I curdi in campo contro Teheran? L’ipotesi prende sempre più piede di ora in ora. Un rappresentante della Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan (Cpfik) ha dichiarato che gruppi armati curdi con base in Iraq avrebbero già avviato un’offensiva militare contro le forze di Teheran. Secondo l’ufficiale, i combattenti affiliati al Partito per una Vita Libera in Kurdistan (Pjak) avrebbero iniziato a prendere posizioni di combattimento all’interno del territorio iraniano a partire da lunedì 2 marzo. «I movimenti militari di terra da parte delle forze curde contro l’Iran sono già iniziati dalla mezzanotte del 2 marzo», ha riferito l’ufficiale a i24NEWS. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I curdi attaccano l’Iran, iniziata l’operazione

Tv Israeliana: “I curdi attaccano l’Iran, iniziata l’operazione”I curdi in campo contro Teheran? L’ipotesi prende sempre più piede di ora in ora.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione “Ruggito del leone”: esplosioni in varie città. Trump: “Non avranno mai il nucleare”Nelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I curdi attaccano l'Iran iniziata....

Temi più discussi: Perché Usa e Israele attaccano l’Iran. Le parole di Trump e Netanyahu; Usa e Israele attaccano l’Iran; Borse a picco, petrolio e gas alle stelle; USA e Israele attaccano l'Iran: guerra iniziata/ Video, bombe su Teheran, droni e missili su Tel Aviv.

I curdi entreranno in Iran via terra, per conto di Trump? Le ipotesi e l'operazione della Cia per «armare» i combattentiDALLA NOSTRA INVIATA AUSTIN (TEXAS) - I nuovi leader che gli Stati Uniti avevano «in mente» come successori di Khamenei in Iran sono morti. «Avevamo un altro gruppo, ma pure loro potrebbero essere mor ... corriere.it

Trump e Netanyahu vogliono mobilitare i curdi contro l'IranL'idea di aprire un fronte terrestre al confine con il Kurdistan iracheno e assestare un altro colpo ai pasdaran. E non è detto che Erdogan si opponga ... ilfoglio.it

Iran, Media: «I curdi hanno lanciato un'offensiva di terra» facebook

Washington annuncia, Madrid smentisce subito: "Iran, nessuna cooperazione militare" x.com