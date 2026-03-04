Tv Israeliana | I curdi attaccano l’Iran iniziata l’operazione

Una TV israeliana riporta che i curdi hanno avviato un’operazione militare contro l’Iran, secondo un rappresentante della Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan. La dichiarazione indica che gruppi armati curdi, con base in Iraq, sarebbero coinvolti in un’offensiva contro le forze di Teheran. La notizia si diffonde mentre si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte.

I curdi in campo contro Teheran? L’ipotesi prende sempre più piede di ora in ora. Un rappresentante della Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan (Cpfik) ha dichiarato che gruppi armati curdi con base in Iraq avrebbero già avviato un’offensiva militare contro le forze di Teheran. Secondo l’ufficiale, i combattenti affiliati al Partito per una Vita Libera in Kurdistan (Pjak) avrebbero iniziato a prendere posizioni di combattimento all’interno del territorio iraniano a partire da lunedì 2 marzo. «I movimenti militari di terra da parte delle forze curde contro l’Iran sono già iniziati dalla mezzanotte del 2 marzo», ha riferito l’ufficiale a i24NEWS. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione “Ruggito del leone”: esplosioni in varie città. Trump: “Non avranno mai il nucleare”Nelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi...

Operazione “Ruggito del Leone”, Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su tutto il Paese. Trump: “Non avranno mai il nucleare”. Netanyahu: “Iraniani, liberatevi dalla tirannia”. Esplosioni anche nello Stato ebraicoNelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi...

L’aeronautica israeliana aveva già annunciato l’inizio di una nuova ondata di attacchi nel sud del Paese, successiva all’incursione di terra avvenuta martedì 3 marzo facebook

Un caccia F-35 dell'aeronautica militare israeliana ("Adir") ha abbattuto poco fa un caccia YAK-130 dell'aeronautica militare iraniana nei cieli di Teheran. Si tratta del primo abbattimento nella storia di un aereo da caccia con equipaggio da parte di un caccia F- x.com