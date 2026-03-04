Follia in Tunisia partita alle 13 in pieno Ramadan | giocatori stremati

In Tunisia, alle 13 si è disputata una partita tra CS Sfaxien e AS Gabes, nonostante il Ramadan, il mese di digiuno per i musulmani. La scelta di programmare l’incontro in pieno giorno ha causato molte polemiche, considerando la stanchezza dei giocatori che si sono presentati in campo visibilmente affaticati. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

Incredibile quanto successo nella Tunisinian League: la Federazione ha programmato il match fra CS Sfaxien e AS Gabes alle 13, in pieno Ramadan (il mese in cui, per l'Islam, si pratica il digiuno). Il motivo? Molte squadra non hanno a disposizione stadi dotati di impianti di illuminazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Follia in Tunisia, partita alle 13 in pieno Ramadan: giocatori stremati