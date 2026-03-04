I cadaveri di due bambine trovati in due valigie sepolte in un parco | giallo a Cleveland

Due bambine di età compresa tra gli 8 e i 14 anni sono state trovate senza vita all’interno di due valigie sepolte in un parco di Cleveland, nell’Ohio. Le valigie sono state rinvenute in due fosse in una zona verde. L’autorità sta indagando sul caso senza aver ancora identificato le cause del decesso. La polizia sta lavorando per raccogliere eventuali testimonianze e prove sul luogo.

Due bambine, tra gli 8 e 14 anni, sono state trovate morte all'interno di due valigie in altrettante fosse in una zona verde di Cleveland, nell'Ohio. I corpi scoperti lunedì 2 marzo da un residente in compagnia del suo cane. La polizia indaga, ma al momento non ci sono sospettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it I cadaveri di due anziani trovati in casa a Ronago (Como), ipotesi omicidio suicidioI cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1. Crolla un edificio nel Barese: trovati i cadaveri carbonizzati dei due anzianiErano sotto le macerie della loro casa ad Adelfia, nel Barese, i corpi completamente carbonizzati di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, i coniugi...