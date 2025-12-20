I cadaveri di due anziani trovati in casa a Ronago Como ipotesi omicidio suicidio

I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1. La scena ha suscitato attenzione tra le autorità, che stanno indagando sulle cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli e si valutano diverse ipotesi.

I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti de l Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi del carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono ancora in corso.

