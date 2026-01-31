Crolla un edificio nel Barese | trovati i cadaveri carbonizzati dei due anziani

Questa mattina un edificio nel Barese è crollato, lasciando sotto le macerie i corpi carbonizzati di due anziani. Secondo le prime notizie, l’incidente potrebbe essere stato causato da una fuga di gas: l’89enne che viveva nell’appartamento aveva comprato una bombola da sostituire poche ore prima. Le forze di soccorso sono ancora sul posto per le operazioni di recupero e le verifiche.

Erano sotto le macerie della loro casa ad Adelfia, nel Barese, i corpi completamente carbonizzati di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, i coniugi di 89 e 92 anni che sono rimasti intrappolati sotto la palazzina crollata nella tarda mattinata di oggi a seguito di due violente esplosioni. Lo ha confermato l'assessore comunale ai servizi sociali, Biagio Cistulli, dopo aver ricevuto notizia del ritrovamento dei cadaveri da parte delle forze dell'ordine., I due corpi sono stati recuperati "uno lontano dall'altro", ha spiegato l'assessore Cistulli. "Non abbiamo altre specifiche, perché non riescono ancora a entrare all'interno dell'abitato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni.

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata improvvisamente dopo un’esplosione.

