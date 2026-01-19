Al Museo di Villa Giulia tornano i laboratori Etrulab

Al Museo di Villa Giulia riprendono i laboratori Etrulab, dedicati a bambini dai 5 agli 11 anni. Le attività comprendono percorsi didattici e laboratori creativi, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla civiltà etrusca in modo coinvolgente e educativo. Un’occasione per scoprire, attraverso il gioco e la manualità, le ricchezze e le tradizioni di questo antico popolo.

Cosa: Percorsi didattici e laboratori creativi per bambini dai 5 agli 11 anni ispirati alla civiltà etrusca.. Dove e Quando: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, ogni sabato pomeriggio dal 17 gennaio al 18 aprile 2026.. Perché: Un'occasione per trasformare i più piccoli in piccoli archeologi e artisti attraverso il gioco e la scoperta diretta del patrimonio storico.. Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si conferma ancora una volta un polo d'eccellenza non solo per la conservazione della memoria storica, ma anche per la capacità di dialogare con le nuove generazioni. Dopo il riscontro estremamente positivo delle passate edizioni, tornano a grande richiesta gli Etrulab, un programma di itinerari e laboratori didattici curati dai Servizi Educativi e Accessibilità del Museo in stretta collaborazione con CoopCulture.

