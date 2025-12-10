Firenze il museo del treno in miniatura HZero aperto per le feste
A Firenze, il Museo HZERO si apre alle festività natalizie con un'affascinante esposizione di treni in miniatura. Durante le festività, il museo si trasforma in un mondo incantato, offrendo ai visitatori un'esperienza magica e suggestiva immersa nella magia del Natale.
Firenze, 9 dicembre 2025 - Il Museo HZERO si trasforma in un mondo incantato dove la magia del Natale avvolge ogni angolo. Un'esperienza unica per tutti con eventi e attività pensati per tutta la famiglia, che renderanno le festività ancora più speciali. Proprio durante questo periodo il museo sarà aperto regolarmente dalle ore 10 alle 19 della vigilia, il 24 dicembre e per Santo Stefano il 26 dicembre e per l'Epifania, il 6 gennaio (resterà chiuso soltanto per Natale, il 25 dicembre). Mercoledì 31 dicembre sarà aperto dalle 10 alle 16,30 (ultimo ingresso ore 15), mentre giovedì 1° gennaio aprirà dalle ore 13 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it
