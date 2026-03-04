hui e le diverse stagioni della vita femminile

Durante la Milano Fashion Week, HUI Milano ha svelato la collezione FW26-27 intitolata Her Threads. La linea si ispira all’antica tradizione del Nü Gong, l’arte femminile del ricamo, reinterpretata come espressione di identità, memoria e resilienza. La presentazione ha mostrato come questa tecnica tradizionale venga integrata in modo contemporaneo, riflettendo le diverse stagioni della vita femminile attraverso capi ricchi di dettagli artigianali.

In occasione della Milano Fashion Week, HUI Milano ha presentato Her Threads, una collezione FW26-27 che affonda le radici nell’antica tradizione del Nü Gong (??), l’arte femminile del ricamo, riletta come linguaggio contemporaneo di identità, memoria e resilienza. Più che una tecnica artigianale, il Nü Gong rappresenta un patrimonio silenzioso tramandato di generazione in generazione: un sapere domestico attraverso cui le donne hanno cucito emozioni, speranze e storie personali nei tessuti. Con Her Threads, HUI Milano trasforma questa pratica intima in una potente narrazione visiva proiettata sulla scena internazionale. La sfilata è un percorso immersivo tra fili sospesi, un paesaggio simbolico che accompagna le modelle attraverso le diverse stagioni della vita femminile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

