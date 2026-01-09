Tre mondi, tre stagioni della vita scavate da lutti e assenze, ma anche da rinascite, alleanze e complicità, un viaggio nell’intimità di tre esistenze femminili che si specchiano l’una nell’altra: questo è ’Misurare il salto delle rane’, il nuovo lavoro di Carrozzeria Orfeo (premiato come miglior spettacolo del 2025 dall’Associazione nazionale critici di teatro) che andrà in scena stasera alle 21 al teatro Galli di Rimini. La pièce ha la drammaturgia di Gabriele De Luca che firma anche la regia insieme a Massimiliano Setti. Come una dark comedy, ’Misurare il salto delle rane’ ci conduce in un piccolo paese di pescatori attorno agli anni ‘90. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tre stagioni della vita. Tra lutti, assenze, rinascite e complicità

Leggi anche: I 33 anni di Sofia Goggia: la regina della velocità tra trionfi e rinascite

Leggi anche: Salerno tra arrabbiature e tante certezze: "Mai così forti nelle ultime tre stagioni"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tre stagioni della vita. Tra lutti, assenze, rinascite e complicità; Rimini, Gabriele Di Luca inaugura al Galli il secondo tempo della stagione di prosa; Teatro Comunale Walter Chiari, Cervia: il 17 gennaio “Misurare il salto delle rane”; Chieti, ‘Carrozzeria Orfeo’ apre la Stagione di Prosa del Teatro Marrucino diretta da Davide Cavuti.

Tre stagioni della vita. Tra lutti, assenze, rinascite e complicità - Tre mondi, tre stagioni della vita scavate da lutti e assenze, ma anche da rinascite, alleanze e complicità, un ... quotidiano.net