Hollywood approda alla Reggia di Caserta | Tom Ford dirige un cast internazionale

Hollywood sbarca alla Reggia di Caserta con il regista Tom Ford, noto anche nel mondo della moda, che dirige un cast internazionale nel nuovo film intitolato “Cry to Heaven”. La produzione coinvolge diverse figure provenienti da vari paesi e utilizza gli ambienti storici della reggia come sfondo principale delle riprese. La scelta della location ha attirato l’attenzione di numerosi media italiani e internazionali.

Il celebre regista e stilista torna dietro la cinepresa dopo dieci anni con un dramma ambientato nel Settecento italiano, tra musica, vendetta e protagonisti come Adele e Colin Firth Le riprese, iniziate a metà gennaio a Roma con una troupe composta da 180 professionisti italiani, si sposteranno fino al 14 marzo nella storica residenza borbonica. La scelta della Reggia non è casuale: Ford ama ambienti che “conservano il tempo”, come ha dichiarato riferendosi sia a Roma sia a Caserta. Il film, ambientato nel Settecento, esplora il mondo dei castrati e le contraddizioni tra potere, arte e violenza. La storia segue Yonio, giovane erede di una famiglia nobile veneziana, rapito e castrato a 15 anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

