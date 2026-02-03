Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi 2026? Orari calendario partite tv

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si prepara a scendere sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le partite del girone B si svolgeranno al Pala Santa Giulia di Milano, con un calendario intenso e sfide che promettono spettacolo. Gli orari sono già stati annunciati e le atlete italiane sono pronte a dare il massimo in questa grande occasione olimpica.

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta a scendere in campo nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, con un calendario fittissimo nel Girone B della rassegna a Cinque Cerchi che metterà in palio oro, argento e bronzo al Pala Santa Giulia della città meneghina. Le ragazze allenate da Eric Bouchard avranno sicuramente 4 partite in agenda. S i parte il 5 febbraio, alle 14.40, con Italia-Francia per poi proseguire, nella pool, con: Svezia-Italia, sabato 7 febbraio alle ore 14.40, Giappone-Italia, lunedì 9 febbraio alle 12.10, e infine Italia-Germania, martedì 10 febbraio alle 16.40. Successivamente il calendario, in caso di passaggio del turno, proporrebbe: i quarti di finale fra il 13 e il 14 febbraio, le semifinali il 16 e le finali per le medaglie il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta per iniziare.

