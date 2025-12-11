Hockey ghiaccio terza sconfitta in altrettante gare per l’Italia ai Mondiali U20

L’Italia under 20 di hockey su ghiaccio affronta la terza sconfitta consecutiva ai Mondiali Divisione I B, perdendo 1-5 contro il Giappone. La partita si è svolta alla Milano–Rho Ice Hockey Arena, segnando un momento difficile per la nazionale italiana nel torneo iridato.

L’Italia cade anche  contro il Giappone (punteggio di 1-5) nel terzo match valevole per i Mondiali Under 20 Divisione I Gruppo B, in corso di svolgimento sulla pista olimpica della Milano–Rho Ice Hockey Arena e complica il proprio cammino nella manifestazione iridata. Dopo le sconfitte contro Polonia e Lituania, quindi, arriva un altro ko per i nostri portacolori che ora in classifica rimangono ultimo a quota zero punti ed attualmente in zona retrocessione. In quinta posizione la Lituania con 3 punti, quindi quarta l’Estonia con 4, terzo il Giappone con 5, seconda la Polonia con 7 e prima l’Ungheria con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

