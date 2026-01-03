Pier Luigi Bersani | La morte mi faceva paura da giovane adesso spaventa meno Il matrimonio? È una roba seria Io ho votato per il divorzio negli anni ‘70 ma sono più saldo di quelli che pronunciano Dio patria e famiglia

Pier Luigi Bersani riflette sul cambiamento delle proprie paure e sui valori di impegno e responsabilità. Ricorda il suo voto a favore del divorzio negli anni ’70 e sottolinea l’importanza di una posizione ferma, più stabile di chi utilizza simboli tradizionali come Dio, patria e famiglia. Un invito alle nuove generazioni a rimanere autentiche, riconoscendo gli errori e affrontando le sfide con maturità, senza rinunciare a un senso di responsabilità e di ribellione costruttiva.

L'invito a ribellarsi, per le nuove generazioni. L'ammissione degli sbagli, nonostante la lezione di mamma. E la stoccata alla destra. Ecco il Bersani-pensiero in purezza, giaguaro compreso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: “Come epitaffio vorrei ‘si guadagnò sempre lo stipendio’. Quello che direi per Berlusconi? “Liberale immaginario, persona non riproducibile”. La morte mi faceva paura da giovane, vai a letto e pensi…”: parla Pier Luigi Bersani

