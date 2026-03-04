Omicidio Luca Varani parla la fidanzata | Non l'ho potuto salvare è il mio unico rimpianto

A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, la sua fidanzata, Marta Gaia, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del dolore e delle difficoltà vissute nel corso di questo periodo. Ha ricordato i momenti più difficili e il senso di impotenza nel non aver potuto salvarlo. La donna ha condiviso anche il suo unico rimpianto legato a quella tragedia.

A 10 anni dall'omicidio del suo fidanzato, Marta Gaia racconta in una lunga intervista come ha affrontato un lutto così traumatico.