Hezbollah ha annunciato il ripristino degli attacchi contro il nord di Israele, rispondendo a una comunicazione da parte di Teheran. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nel Libano, che si trova in una fase di instabilità politica e di confronto tra diverse fazioni. La ripresa delle azioni militari ha riacceso le preoccupazioni nella regione, con le autorità israeliane che hanno rafforzato le misure di sicurezza.

Le ore trascorse hanno riportato il Libano indietro nel tempo. Hezbollah infatti ha deciso di riprendere i suoi attacchi contro il nord di Israele. Sono stati numerosi, per l’intensità e potenza oggi possibile a Hezbollah, molto indebolita, ma ha agito apertamente, come faceva fino alla guerra del 2024. Allora, dopo bombardamenti tremendi e centinaia di migliaia di profughi, si raggiunse il cessate il fuoco, accettato anche da Hezbollah, il quale ha imposto al partito di Dio di disarmare e a Israele di ritirarsi dal Libano. Così nei mesi trascorsi la situazione era questa: l’esercito libanese sequestrava parti dell’arsenale rimasto in mano ad Hezbollah, l’esercito israeliano non si è ritirato completamente e colpiva i miliziani ancora in armi, Hezbollah non reagiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hezbollah risponde a Teheran. Il nodo politico di un Libano al bivio. L’analisi di Cristiano

Il Libano mette al bando le attività militari di HezbollahSvolta politica a Libano: il primo ministro Nawaf Salam ha annunciato il bando delle attività militari di Hezbollah, chiedendo all’esercito di...

Il governo del Libano mette al bando le attività militari di HezbollahIl primo ministro del Libano Nawaf Salam ha annunciato la messa al bando delle attività militari di Hezbollah, chiedendo "all'esercito di attuare...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hezbollah risponde.

Temi più discussi: La guerra d'Iran si allarga, Israele colpisce Hezbollah e altre notizie interessanti; Proxy in allerta, ma prudenti. Come Hamas, Hezbollah e Houthi rispondono all'attacco contro l'Iran (di M. Lupis); Israele-Iran, cronologia di una rivalità storica: le tappe dello scontro; La guerra ormai va oltre il Golfo: l'esercito israeliano è entrato in Libano.

Quinto giorno di guerra nel Golfo. Attacchi su Teheran e Beirut, rappresaglia missilistica di TeheranI Pasdaran rivendicano il controllo dello Stretto di Hormuz. Teheran si dice pronta a una guerra lunga e rifiuta i negoziati. Oggi iniziano i funerali di Khamenei: gli succede il figlio Mojtaba. Il Pe ... ilfoglio.it

Iran, Hezbollah e l'Asse della Resistenza: ecco perché il Libano è coinvolto nella guerraIl Libano è oggi profondamente coinvolto nella guerra in Medio Oriente soprattutto a causa della presenza di Hezbollah, il movimento sciita libanese sostenuto dall'Iran, che funge da principale 'proxy ... adnkronos.com

Israele avanza in Libano. «Andremo in treno a Beirut» Il sogno dei sostenitori della guerra Dopo i droni di Hezbollah, le truppe israeliane svuotano 50 villaggi Raid su Beirut e invasione del sud Hezbollah risponde e colpisce la Galilea. @michelegiorgio2 x.com

Il conflitto in Medio Oriente si allarga: Hezbollah lancia missili e droni contro Israele come rappresaglia per la morte della Guida Suprema dell'Iran e Israele risponde con raid sui sobborghi di Beirut e sul sud del Libano. Almeno 31 persone sono morte e migliai facebook