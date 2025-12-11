Harley-Davidson rinnova la sua leadership

Harley-Davidson, iconico produttore di motociclette, ha annunciato un importante rinnovamento della sua leadership con nomine strategiche e cambiamenti organizzativi. Questi interventi mirano a consolidare la posizione dell’azienda e a rafforzare il legame con la comunità di biker e concessionari, segnando una nuova fase di crescita e innovazione.

Rivoluzione in casa Harley-Davidson. Lo storico produttore americano di motociclette ha annunciato infatti una serie di nomine in ruoli chiave e importanti cambiamenti organizzativi «volti a rafforzare la leadership dell’azienda e la dedizione nei confronti della comunità di biker e concessionari». Spicca in particolare l’annuncio di Jonathan Root, che diventa Chief Financial & Commercial Officer in una nuova posizione che accorpa le divisioni finanziaria e commerciale, fondamentale per ottimizzare le performance aziendali mantenendo un solido equilibrio fra rilancio delle vendite e solidità interna. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Harley-Davidson rinnova la sua leadership

Porta la magia Harley-Davidson® sotto l’albero! Arrivano le Mystery Box Route 76, in versione uomo e donna, con articoli originali dal valore sempre superiore al prezzo. Silver 50€ ? 75-80€ Gold 100€ ? 150-160€ Platinum 200€ ? 290-300€ Quant - facebook.com Vai su Facebook

Harley-Davidson presenta la sua gamma 2025 - Tra queste, spiccano la Street Glide® Ultra, un modello touring completamente equipaggiato per le ... Segnala corrieredellosport.it

Harley-Davidson presenta la sua gamma 2025 - Davidson® CVO™ offrono a motociclisti esigenti quattro modelli di moto super premium a produzione limitata. Da tuttosport.com