Ospedale Mandic di Merate Pronto Soccorso nel caos | sospeso un altro medico gettonista

All’ospedale Mandic di Merate, il Pronto soccorso ha vissuto momenti di tensione con la sospensione temporanea di un altro medico che utilizzava il sistema di gettonistica. La decisione è stata presa in seguito a controlli interni e riguarda un professionista che lavorava nel reparto di emergenza. La sospensione si aggiunge a un caso simile già verificatosi nella stessa struttura.

Merate (Lecco) – Un altro gettonista che lavora al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate è stato temporaneamente sospeso dal servizio. I colleghi rimasti potrebbero essere in difficoltà a organizzarsi per coprire di punto in bianco i suoi turni e a pagarne il prezzo potrebbero essere anche i pazienti costretti ad aspettare più tempo per essere visitati. Dopo l’allontanamento di un gettonista di 53 anni condannato a 17 anni e 3 mesi per aver ucciso 7 pazienti anziani tra il 2014 e il 2018 mentre indossava la divisa del 118 di Trieste iniettando loro dosi letali di un sedativo, l’altro giorno, il direttore generale dell’Asst di Lecco Marco Trivelli, ha disposto la sospensione di un secondo gettonista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sospeso medico gettonista al pronto soccorso di Merate: era stato condannato in Appello a 17 anni per 7 omicidi

Il medico "a gettone" in Pronto soccorso è un anestesista condannato per la morte di 9 pazienti: arruolato e subito sospeso dall'ospedale

Prospettive: sull’ospedale Salvioni verifichi la sostanzaIn merito alla sospensione del medico di cooperativa in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Mandic di Merate, ... merateonline.it

Ospedale Mandic di Merate, Vincenzo Campanile, 53 anni, dottore di Monfalcone (Gorizia), era impiegato da una coop esterna in Pronto soccorso: ha una condanna in secondo grado a 17 anni di carcere. Il direttore generale: “Sospensione con effetto immedi - facebook.com facebook