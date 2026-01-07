Oriali in vista dell’Inter | Sono più i giocatori a casa che…

Lele Oriali, direttore tecnico del Napoli, ha commentato le condizioni della squadra in vista della partita contro il Verona, sottolineando che al momento ci sono più giocatori a casa che disponibili in panchina. Ha evidenziato l'importanza di concentrarsi sulla sfida odierna, lasciando i calcoli a un momento successivo, quando saranno disponibili più alternative, come il rientro di Anguissa tra alcune settimane.

Oriali. Lele Oriali, direttore tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre della sfida di campionato contro il Verona, concentrandosi soprattutto sulle condizioni della squadra in vista del match di campionato: “ Inter tra quattro giorni? Cominciamo a pensare a stasera, guardando la distinta sono più i giocatori a casa che in panchina, c’è chi deve per forza giocare non avendo alternative, certi calcoli non si possono fare e li faremo tra un paio di settimane quando potrà tornare Anguissa “, ha spiegato Oriali, sottolineando come la priorità sia affrontare la gara odierna senza guardare troppo oltre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

