C' è qualcosa che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

Il ministro della Difesa italiano si trovava a Dubai quando sono scoppiati i raid iraniani, evento che ha causato il suo blocco all'estero. La vicenda ha suscitato molte battute e imbarazzi, evidenziando anche alcune incongruenze nella descrizione di quanto accaduto. La situazione ha coinvolto Crosetto nel momento in cui si trovava in una regione di interesse mondiale, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulla sua posizione.

Il ministro della Difesa italiano bloccato all'estero allo scoppio di una guerra regionale di interesse mondiale: ha generato non pochi imbarazzi, innumerevoli battute e mostrato un'evidente mancanza di chiarezza la vicenda di Guido Crosetto a Dubai durante i raid iraniani. Guido Crosetto davanti alle Commissioni congiunte di Senato e Camera ha fornito la sua versione della trasferta più pazza del mondo: è volato negli Emirati Arabi per una vacanza-lavoro. Dovendo raggiungere moglie e figli in ferie a Dubai. Durante l'attacco all'Iran, sono rimasti bloccati a Dubai la cantante Big Mama, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e l'attrice Luisa Corna.