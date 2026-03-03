In queste ore di tensione per il conflitto in Medio Oriente, partita da un attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, si pone la domanda sulle basi militari americane in Italia. Alcuni osservatori si chiedono quali siano le installazioni coinvolte e quale possa essere il loro ruolo in un eventuale escalation. La situazione resta molto complessa e in continuo aggiornamento.

In queste ore di tensione per il conflitto in Medio Oriente, partito da un attacco di Israele e Stati Uniti verso l’Iran, in molti si chiedono come possa evolvere la situazione. Nei giorni scorsi, infatti, è partita un’offensiva che è costata la vita all’ayatollah Ali Khamenei, fatto che ha contribuito ad aumentare la tensione tra i Paesi. In questo scenario, il livello di sicurezza si è alzato, soprattutto per quanto riguarda le basi militare americane in Italia. Ma dove si trovano e quanto sono a rischio? Anche se l’Italia non è un obiettivo diretto, è entrata comunque in una fase di allerta. In Italia sono due le basi che possono dare maggiore preoccupazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guerra in Medio Oriente, quali sono le basi militari americane a rischio in Italia?

Dove sono (e cosa fanno) i militari italiani in Medio Oriente. La basi in Kuwait e a Erbil, l’operazione Leonte della Brigata SassariRoma, 28 febbraio 2026 – Nella base Al Salem in Kuwait colpita da una missile iraniano si trovano circa 300 militari italiani.

Allerta alle ambasciate americane e portaerei schierate in Medio Oriente, il rischio di guerra tra Usa e Iran è sempre più concretoDopo l’inconcludente round negoziale di giovedì tra Stati Uniti e Iran, con gli Usa che si sono detti “delusi” dai mancati progressi, a differenza...

Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran

Contenuti utili per approfondire Medio Oriente

Temi più discussi: Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; Leone XIV: Preoccupato per il Medio Oriente, la guerra di nuovo! Dio vuole pace; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Medio Oriente: Usa, distrutti i centri di comando dei pasdaran. Netanyahu 'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari, ora o mai più'.

Si allarga la guerra in Medio Oriente, l'Iran Non negozieremo con gli UsaROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxy dell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele, segnando il ... iltempo.it

Guerra in Medio Oriente: gas alle stelle e scatta l’allarme su carburanti e bolletteCon l’apertura dei mercati di oggi, lunedì 2 marzo, il petrolio vola a +9% e il gas ad Amsterdam tocca il +25%: Confcommercio Padova teme una nuova frenata dei consumi ... padovaoggi.it

L'alleanza anti Shahed contro l'Iran, che ha imparato dal Cremlino. L'Ucraina manda i suoi esperti a insegnare in medio oriente come difendersi dagli attacchi dei droni di Teheran di @Micol_Fla x.com

Dice: ma con quello che sta succedendo in Medio Oriente, bisogna proprio parlare della legge elettorale Magari sì, visto che sull’argomento i politici nostrani sono più che informati, mentre dell’attacco Usa all’Iran nessuno ha detto nulla a Meloni & C, al punt - facebook.com facebook