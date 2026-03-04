crolla piazza affari nelle borse europee bruciati 870 miliardi

I mercati finanziari europei hanno registrato una forte discesa, con Piazza Affari che ha subito perdite significative e nelle ultime 24 ore sono stati bruciati circa 870 miliardi di euro in tutto il Vecchio Continente. Tra le principali borse, solo quella di Riad ha mantenuto il segno positivo, con un aumento dello 0,73%, rappresentando un’eccezione in una giornata dominata dalla paura e dalla volatilità.

È il bilancio di due giorni nei mercati Ue. Solo Riad ha chiuso leggermente positiva C'è solo un listino che ieri non ha parlato la lingua del panico: quello di Riad. Mentre le Borse del mondo colavano a picco, il listino saudita ha segnato una crescita dello 0,73%, discreta in tempi normali, ma una vera oasi in giornate di profonda tensione geopolitica. Questo baluardo solitario - ieri sono caduti anche i metalli preziosi - descrive la pressione sui mercati degli ultimi giorni: gli unici titoli forti sono quelli legati al settore petrolifero. Per chi a fine febbraio 2022 ha vissuto in prima linea la reazione dei mercati dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, potrebbe sembrare un déjà-vu, ma la situazione di partenza è diversa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

