Guerra in Iran | l’amministrazione Trump potrebbe armare i leader curdi in Iraq

L’amministrazione Trump valuta la possibilità di fornire armi ai leader curdi in Iraq mentre la guerra in Iran continua. Si pensa che questa mossa possa rafforzare la presenza curda nella regione. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma fonti vicine alle autorità riferiscono di possibili consegne di armamenti. La decisione potrebbe influenzare gli equilibri tra le diverse forze presenti in Iraq.

Mentre prosegue la guerra in Iran, l'amministrazione Trump potrebbe armare i curdi in Iraq per poterli utilizzare nella lotta contro la leadership iraniana. Guerra in Iran: l'amministrazione Trump potrebbe armare i leader curdi iracheni? Mentre prosegue la guerra in Iran, il presidente americano Donald Trump ha parlato con diversi leader curdi in Iraq. Secondo quanto riferito, Trump ha avuto una conversazione con Bafel Talabani, il capo dell'Unione Patriottica del Kurdistan (PUK) in Iraq. Secondo le dichiarazioni del PUK, Trump avrebbe informato Talabani dei suoi ulteriori piani riguardo alla guerra con l'Iran.

Iran, Hegseth: "Questo non è l'Iraq, non sarà una guerra infinita"Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che la guerra contro l’Iran non è paragonabile alla guerra in Iraq.

