Iran-Usa fissati i colloqui in Oman Diversi leader del Medio Oriente hanno fatto pressioni sull’amministrazione Trump

Gli Stati Uniti e l’Iran si incontreranno in Oman per discutere. Dopo settimane di tensioni e minacce, le due parti hanno deciso di avvicinarsi. Leader del Medio Oriente avevano fatto pressione su Washington per evitare di abbandonare i negoziati. Ora, si spera, si potrà trovare una via diplomatica per ridurre il conflitto.

Alla fine i colloqui ci saranno. Procede la via diplomatica tra Stati Uniti e Iran dopo «che diversi leader del Medio Oriente hanno fatto pressioni sull’amministrazione Trump affinché non mantenesse la minaccia di abbandonare i colloqui». A riportarlo è Axios, citando due fonti americane, confermando che i colloqui si svolgeranno quindi venerdì mattina in Oman, come richiesto da Teheran, dopo che Washington aveva inizialmente rifiutato. «Ci hanno chiesto di mantenere l’incontro ed ascoltare quello che hanno da dire gli iraniani, abbiamo detto agli arabi che faremo questo incontro se insistono, ma siamo molto scettici», ha spiegato una fonte alla testata, precisando che almeno nove Paesi della regione hanno contattato la Casa Bianca ai più alti livello per non far saltare il tavolo.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Iran USA

Il Medio Oriente si trova in una fase di alta tensione, con segnali di un possibile intervento militare.

I colloqui tra Iran e Stati Uniti saltano ancora.

