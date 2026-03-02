Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato che la situazione con l’Iran non si può confrontare con quella dell’Iraq e che non si prospetta una guerra infinita. La sua osservazione arriva in un momento di crescenti tensioni tra Washington e Teheran, mentre si discute delle possibili risposte alle attività militari e alle controversie nella regione.

Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che la guerra contro l’Iran non è paragonabile alla guerra in Iraq. “Questo non è l’Iraq“, ha detto Hegseth in un punto stampa al Pentagono, “Non sarà una guerra infinita. Io ero lì in entrambi i casi. La nostra generazione lo sa bene, e lo sa anche questo presidente. Egli definisce stupide le guerre degli ultimi 20 anni volte a ricostruire la nazione, e ha ragione”. “È l’opposto”, ha precisato, “questa operazione è una missione chiara, devastante e decisiva: distruggere la minaccia missilistica, distruggere la Marina, niente armi nucleari” per l’Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Hegseth: "Questo non è l'Iraq, non sarà una guerra infinita"

Attacco all’Iran, Hegseth: “Teheran stava creando uno scudo per il suo ricatto nucleare. Non sarà una guerra infinita”“Epic Fury è stata l’operazione più letale, più complessa e più precisa della storia americana”.

Iran, Hegseth rassicura: "Non sarà come l'Iraq". Poi conferma: "Morto il quarto militare Usa""Non abbiamo iniziato questa guerra, ma sotto la presidenza Trump la stiamo portando a termine".

