Voli più leggeri guadagni più alti | i farmaci per dimagrire potrebbero salvare le compagnie aeree

L’introduzione di farmaci per la perdita di peso a base di GLP-1 sta influenzando il settore dell’aviazione civile negli Stati Uniti. Con passeggeri più leggeri e meno inclini a cancellare voli, le compagnie aeree potrebbero beneficiare di costi operativi ridotti e maggiori ricavi. Questa novità rappresenta un cambiamento economico importante, che potrebbe modificare le dinamiche del settore nei prossimi anni.

L’avvento dei medicinali per il controllo del peso, basati sull’ormone GLP-1, sta generando un impatto economico imprevisto per i giganti dell’aviazione civile negli Stati Uniti. Una ricerca approfondita della banca d’affari Jefferies suggerisce che la popolarità di questi trattamenti potrebbe alleggerire il carico degli aerei, portando a una drastica riduzione del carburante bruciato e a margini di profitto molto più ampi per le società di volo. Secondo Sheila Kahyaoglu, esperta finanziaria di Jefferies, la correlazione tra la massa dei viaggiatori e le spese di gestione delle flotte è una realtà scientifica ed economica innegabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

