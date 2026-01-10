Tragedia sfiorata per il figlio di Albano Carrisi il cantante è sconvolto | ecco cosa è successo

Da donnapop.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività di Capodanno, la famiglia di Albano Carrisi ha vissuto un momento di grande preoccupazione. Il figlio del cantante, Albano Junior, è stato coinvolto in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Albano Carrisi si è mostrato sconvolto dall'accaduto, sottolineando l'importanza della sicurezza e della famiglia in questi momenti difficili.

Dramma sfiorato nella famiglia di Albano Carrisi: il figlio Albano Junior avrebbe potuto trovarsi in serio pericolo durante le festività di Capodanno. Scopriamo di seguito cosa ha sconvolto la vita del cantante! Leggi anche: Ma che succede nella famiglia di Albano? Loredana Lecciso fa una rivelazione in diretta e gela tutti! Un pensiero che toglie il fiato e lascia addosso un senso di smarrimento difficile da spiegare. Nei giorni successivi alla tragedia avvenuta a Crans-Montana la notte di Capodanno, Loredana Lecciso ha raccontato quanto quella vicenda l’abbia colpita da vicino. Il figlio Albano Junior, detto Bido, avrebbe infatti potuto trovarsi proprio nel locale coinvolto nell’incendio che ha causato la morte di decine di giovani. 🔗 Leggi su Donnapop.it

tragedia sfiorata per il figlio di albano carrisi il cantante 232 sconvolto ecco cosa 232 successo

© Donnapop.it - Tragedia sfiorata per il figlio di Albano Carrisi, il cantante è sconvolto: ecco cosa è successo

Leggi anche: Albano Carrisi, Famiglia Nel Bosco: L’Offerta Del Cantante!

Leggi anche: Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Al Bano e Loredana Lecciso, tragedia sfiorata: Bido doveva passare il Capodanno a Le Costellation, la fidanzata è di Crans Montana; Al Bano e Loredana Lecciso tragedia sfiorata: figlio Bido doveva essere a Crans Montana/ Confessione choc; Crans-Montana, tragedia sfiorata per Al Bano: salvati per puro caso; Bido Carrisi, figlio di Al Bano, salvo per un soffio a Crans-Montana.

tragedia sfiorata figlio albanoAl Bano e Loredana Lecciso tragedia sfiorata: figlio Bido doveva essere a Crans Montana/ Confessione choc - Al Bano e Loredana Lecciso tragedia sfiorata: figlio Bido doveva essere a Crans Montana, confessione choc: "Doveva essere a Le Constellation" ... ilsussidiario.net

tragedia sfiorata figlio albanoA Crans-Montana poteva esserci anche il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso: "Cellino lo ha salvato" - Montana: Albano Junior, detto Bido, è il figlio più piccolo del cantante pugliese ... corrieredellosport.it

tragedia sfiorata figlio albanoAl Bano e Loredana Lecciso, tragedia sfiorata: "Bido doveva passare il Capodanno a Le Costellation, la fidanzata è di Crans Montana" - La madre rivela che il figlio minore di Al Bano si è salvato dalla strage solo grazie a un ripensamento dell'ultimo minuto: "Secondo Al Bano lo ha salvato Cellino San Marco" ... libero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.