L'incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia ad Abu Dhabi rappresenta un tentativo di avvicinare le posizioni per una soluzione della guerra in Ucraina. Alla riunione partecipano anche gli inviati russi, in un contesto internazionale volto a favorire il dialogo. L’appuntamento, previsto per il 23 gennaio, si svolge in un clima di attenta diplomazia, con l’obiettivo di trovare un percorso condiviso per la fine del conflitto.

Un incontro trilaterale per mettere fine alla guerra in Ucraina. Ci saranno anche gli inviati della Russia ad Abu Dhabi, dove oggi venerdì 23 gennaio si vedranno Donald Trump e Volodymyr Zelensky. «È stato concordato che già oggi si terrà ad Abu Dhabi la prima riunione di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza», ha dichiarato ai giornalisti il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov. Dopo gli incontri preliminari i negoziatori hanno almeno quattro diversi documenti che dovrebbero costituire, in teoria, l’accordo di pace. Tra questi c’è quello che in sostanza prevede la cessione alla Russia di una parte del Donbass.🔗 Leggi su Open.online

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L’incontro Usa-Ucraina-Russia ad Abu Dhabi: «Il Donetsk a Putin per finire la guerra»L'accordo di pace senza pace: quattro documenti per la ricostruzione e la cessione territoriale che chiuderebbe il conflitto secondo Mosca. Ma Zelensky non vuole firmare ... open.online

Guerra Ucraina, l'incontro tra Zelensky e Trump a DavosIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Davos il presidente statunitense Donald Trump. Trump ha definito l’incontro molto positivo e ha detto che il suo messaggio al presidente russ ... tg24.sky.it

UCRAINA I È in corso l'incontro di Vladimir Putin con i negoziatori statunitensi. Il Cremlino ha pubblicato alcuni scatti con le strette di mano tra i partecipanti #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/22/trump-penso-che-putin-e-zelensky-vogliano- - facebook.com facebook

#Davos #Zelensky annuncia il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia negli Emirati Arabi Uniti. “I documenti per la pace sono quasi pronti” ha detto. Zelensky ha aggiunto che l’incontro con Trump è stato positivo. x.com