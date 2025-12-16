Pomezia via Don Luigi Sturzo | l’ex campetto rinasce come polo sportivo e spazio giovani

A Pomezia, l’ex campetto di via Don Luigi Sturzo si trasforma in un nuovo polo sportivo e spazio dedicato ai giovani, segnando un importante intervento di riqualificazione che mira a promuovere attività sportive e sociali per la comunità locale.

Pomezia, 16 dicembre 2025 – L’ex campo da calcetto di via Don Luigi Sturzo si prepara a cambiare volto. A darne notizia è Marco Polidori, consigliere comunale di Pomezia, che parla di un progetto “importante” sul quale ha lavorato “grazie al fondamentale e costante aiuto del sindaco Veronica Felici”. Secondo quanto dichiarato, l’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione e interamente finanziato dal Ministero dello Sport. Obiettivo: trasformare un’area oggi inutilizzata in un nuovo punto di riferimento per sport e socialità, soprattutto per i più giovani. Un’area abbandonata che torna a vivere. Cdn.ilfaroonline.it

Pomezia Plus - Inaugurazione Parcheggio e Completamento Pista Ciclabile in via Don Luigi Sturzo

Video Pomezia Plus - Inaugurazione Parcheggio e Completamento Pista Ciclabile in via Don Luigi Sturzo Video Pomezia Plus - Inaugurazione Parcheggio e Completamento Pista Ciclabile in via Don Luigi Sturzo

