Guardie ecologiche volontarie Ecco come entrare nel gruppo

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono un gruppo che collabora da anni con il Comune per monitorare e vigilare sull’ambiente locale. Sono volontari che si dedicano al controllo delle aree verdi e alla tutela del territorio, contribuendo con il loro impegno alla salvaguardia dell’ambiente. Per entrare nel gruppo, è possibile seguire specifiche procedure di adesione e formazione.

E’ un sodalizio ormai collaudato quello tra Comune e Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) che da molti anni si spendono per il controllo e la vigilanza ambientale sul territorio. Un impegno costante che si traduce in attività concrete in diversi ambiti, dalla tutela ambientale alla sensibilizzazione dei cittadini. Venerdì partirà un corso di formazione gratuito che consentirà di entrare a far parte del gruppo: per avere tutte le informazioni utili basta collegarsi al sito www.gevforli.it. Tra le attività principali rientra, ad esempio, il monitoraggio della presenza della zanzara tigre: le Gev effettuano un prelievo quindicinale di campioni distribuiti in 60 postazioni sull’intero territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guardie ecologiche volontarie. Ecco come entrare nel gruppo Guardie ecologiche volontarie. Elevati 120 verbali amministrativiCittadini e cittadine a difesa dell’ambiente: sono le Gev, le Guardie ecologiche volontarie. Guardie Ecologiche Volontarie, a Formigine in un anno 19 verbali per abbandono di rifiutiIl gruppo di Formigine delle Guardie giurate ecologiche volontarie (GGEV), composto attualmente da una decina di volontari e coordinato da Mario... Una selezione di notizie su Guardie ecologiche Temi più discussi: Guardie ecologiche volontarie. Ecco come entrare nel gruppo; La Provincia di Alessandria lancia il corso per formare nuove Guardie Ecologiche Volontarie; Una passeggiata alla scoperta degli anfibi e dell’avifauna delle Valli del Verbano; Torna Pulimincio, domenica ecologica sulle sponde del fiume: ecco i 20 punti di raccolta. Guardie ecologiche volontarie. Ecco come entrare nel gruppoL’associazione collabora con il Comune in svariati ambiti, dal monitoraggio delle zanzare a controllo civico. Venerdì il corso. ilrestodelcarlino.it Valli del Verbano, guardie ecologiche e volontari al lavoro per salvare gli anfibiCon il mese di febbraio ha preso il via la campagna Sos Anfibi per la protezione della fauna locale. Nel 2025 sono stati circa 4.500 gli esemplari raccolti. Chiunque fosse interessato a partecipare ... varesenoi.it Tutela penale dell'ambiente: in Commissione #Giustizia, audizione di rappresentanti di @enpaonlus, corpo Nazionale delle Guardie Ecologiche Ambientali Volontari (CO.N.G.E.A.V.), @LAV_Italia, @avvisopubblico, Libera, @Confcooperativ1 e @UTILITALIA. x.com Partecipa al Corso di Formazione per Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 2026! Il Comune di San Giorgio Canavese condivide l’opportunità offerta dalla Città metropolitana di Torino: è aperta la selezione per partecipare al corso gratuito di formazione per facebook