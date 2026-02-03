Guardie Ecologiche Volontarie a Formigine in un anno 19 verbali per abbandono di rifiuti

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Formigine hanno multato 19 persone per abbandono di rifiuti in un solo anno. Il gruppo, formato da circa dieci volontari, sotto la guida di Mario Rossi, ha intensificato i controlli sul territorio. Le multe sono arrivate dopo controlli accurati e segnalazioni di cittadini preoccupati per lo stato di pulizia della zona. La presenza delle guardie volontarie ha portato a un aumento delle sanzioni e a una maggiore attenzione al problema.

Il gruppo di Formigine delle Guardie giurate ecologiche volontarie (GGEV), composto attualmente da una decina di volontari e coordinato da Mario Rossi, nel corso del 2025 ha effettuato 2.250 ore di servizio, percorrendo complessivamente 12.273 chilometri.

