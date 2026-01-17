Guardie ecologiche volontarie Elevati 120 verbali amministrativi

Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) di Cesena sono cittadini impegnati nella tutela ambientale. Nel 2025, il gruppo conta 41 volontari e una decina di collaboratori. Durante l’anno, hanno redatto complessivamente 120 verbali amministrativi per il rispetto delle norme ambientali, contribuendo attivamente alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione della comunità.

Cittadini e cittadine a difesa dell’ambiente: sono le Gev, le Guardie ecologiche volontarie. Il raggruppamento di Cesena ne annovera 41, a cui si aggiungono una decina di collaboratori, che nel 2025 hanno svolto ben 5.800 ore di servizio. E’ convenzionate con i Comuni di Cesena, Gambettola, Longiano, Arpae, Provincia di Forlì-Cesena, Ente di gestione per i parchi e biodiversità Romagna. Molteplici le attività in cui sono impegnati i volontari: vanno dalla vigilanza ambientale (controllo spandimenti zootecnici, flora protetta, alberi monumentali, fauna minore, caccia e pesca, rispetto delle norme sui rifiuti, regolamento Polizia forestale, Rete Natura 2000, raccolta funghi e tartufi, benessere animale) all’educazione ambientale nelle scuole primarie e medie – avviata ormai quasi trent’anni fa – fino alla protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guardie ecologiche volontarie. Elevati 120 verbali amministrativi Leggi anche: Guardie ecologiche volontarie: vigilanza costante Leggi anche: Quasi 9mila euro di sanzioni in un anno: l'attività delle Guardie ecologiche volontarie a Castel Bolognese Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guardie ecologiche volontarie. Elevati 120 verbali amministrativi; Aversa, sversamenti di rifiuti: ora è tolleranza zero. Guardie ecologiche volontarie. Elevati 120 verbali amministrativi - Cittadini e cittadine a difesa dell’ambiente: sono le Gev, le Guardie ecologiche volontarie. msn.com

Guardie Ecologiche Volontarie: senza di loro il territorio crollerebbe, migliaia di ore donate per difendere l’ambiente del Torinese - Dalla vigilanza ambientale al monitoraggio dei lupi, il lavoro poco visibile delle Guardie Ecologiche Volontarie racconta un altro modo di prendersi cura del territorio ... giornalelavoce.it

Approvate le nuove direttive per Guardie ecologiche volontarie - La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessora all'agricoltura e all'ambiente Simona Meloni, ha approvato le nuove Direttive regionali per l'impiego delle Guardie ecologiche volontarie ... ansa.it

Senza slogan e senza riflettori: migliaia di ore donate, lupi monitorati, sentieri curati e territori difesi. Le Guardie Ecologiche Volontarie tengono in piedi l’ambiente del Torinese - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.