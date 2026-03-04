Guardia di finanza 983 posti per allievi marescialli | al via le domande

È stato pubblicato un bando di concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Le domande possono essere inviate da chi desidera intraprendere una carriera nel Corpo. Il concorso riguarda un percorso formativo che prepara i futuri ispettori della Guardia di finanza. La scadenza per la presentazione delle domande è imminente.

Candidature entro il 23 marzo attraverso la piattaforma online. Il bando riguarda l’accesso alla scuola ispettori e sovrintendenti Nuova opportunità per chi aspira a una carriera nella Guardia di finanza. È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti, percorso formativo che prepara i futuri ispettori del Corpo. I posti messi a disposizione sono suddivisi tra contingente ordinario e contingente di mare. In particolare, 923 posti sono destinati al contingente ordinario. Tra questi, otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti – oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti – del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

