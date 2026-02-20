Concorso Carabinieri 2026 domande entro il 19 marzo | 898 posti per allievi marescialli

Il concorso Carabinieri 2026 ha aperto le iscrizioni, con scadenza fissata per il 19 marzo. La causa è l’esigenza di reclutare 898 nuovi allievi marescialli, necessari per rafforzare l’organico dell’Arma. Le domande devono essere inviate entro questa data, attraverso il sito ufficiale. Il bando si rivolge a giovani interessati a entrare nelle forze armate, offrendo un’opportunità concreta di carriera. Chi desidera partecipare, può consultare i requisiti e le modalità di presentazione sul portale dedicato.

